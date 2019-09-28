بعد غياب دام 8 سنوات.. خطوة تفصل الرجاء عن العودة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

يستقبل فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم السبت، ضيفه النصر الليبي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، ضمن إياب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، علما أنه حسم موقعة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستهدف الفريق الأخضر، العودة إلى دور مجموعات دوري الأبطال، بعد غياب دام 8 سنوات، إذ يعود آخر ظهور للنسور الخضر، في هذا الدور، إلى نسخة 2011، بنظامها القديم، المتمثل في مجموعتين خلال ربع النهائي.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء، أن مباراة النصر مهمة للغاية، بالرغم من الفوز ذهابا بثلاثة أهداف لواحد، والكل عازم على تقديم أداء مميز من أجل إعادة الفريق، إلى مكانته القارية.

من جهته، قال عمر العرجون، متوسط ميدان الفريق الأخضر، إن نتيجة الذهاب لا تعني أن الرجاء ضمن التأهل، مؤكدا أنه لا شيء حسم، ورقعة الميدان هي من ستحدد المتأهل. بينما أبدى زميله أيوب ناناح ثقته الكبيرة في اقتناص بطاقة المرور إلى دور المجموعات.