وزارة الداخلية تنفي اتخاذ عقوبات وإجراءات تأديبية في حق رجال سلطة

قالت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، إنها تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن عقوبات وإجراءات تأديبية تم اتخادها في حق مجموعة من رجال السلطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هواك رسائل نصية تحت عنوان “عاجل، لائحة… عمال/كتاب عامون/باشوات/قياد، ضحايا الزلزال السياسي”، تزعم أن عقوبات وإجراءات تأديبية قد تم اتخاذها في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، وذلك على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
وشددت الوزارة علة أنه حرصا منها على التصدي للأخبار الزائفة، فإنها “تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتي تبقى مجرد أخبار تضليلية”.
وأفادت الوزارة بأنه “سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.
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