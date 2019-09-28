طقس السبت.. جو حار مع سحب ركامية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية وسايس وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل.

ومن المرتقب أن تتمركز سحب ركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية مع نزول قطرات مطرية متفرقة ورعد، فيما ستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية بأقصى جنوب المملكة.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، فيما ستكون شمالية إلى غربية في باقي ربوع البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين مولاي بوسلهام وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.