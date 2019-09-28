500 ألف متظاهر في مونتريال لإنقاذ المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر قرابة نصف مليون شخص أمس، الجمعة، في شوارع مونتريال مع الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ" كما أعلن منظمو التظاهرة.

وقال عضو جمعية "الكرة الأرضية"، فرنسوا جوفري، أمام الحشود "إنها أكبر تظاهرة في تاريخ كيبيك". ولم تعط الشرطة رقما رسميا.

من جهتها قالت الشابة السويدية أمام الحشد الذي تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في ختام المسيرة، "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الأقل" مضيفة "يمكنكم ان تعتزوا بأنفسكم".

وتابعت "هناك ضرورة ملحة ولن نبقى مكتوفي الأيدي" مضيفة "نحن التغيير، والتغيير آت".

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وقالت "هذا الأسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك، لقد خيبوا آمالنا مرة جديدة مع خطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية" مشيرة إلى قمة الأمم المتحدة حول المناخ في مطلع الأسبوع في نيويورك.

وكررت القول انه "واجب أخلاقي، مواصلة المعركة من اجل الكرة الأرضية ومن أجل مستقبلنا".

ونظاهر مئات آلاف الطلبة الجمعة في مدن أوروبية عدة في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخية.