إصابة شاب بجراح حرجة إثر إطلاق نار قرب بئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة جراء تعرّضه لإطلاق نار، اليوم، السبت، في النقب.
ويبلغ الشاب من العمر 20 عامًا، ونقل إلى مشفى سوروكا لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.
وبحسب مصادر طبيّة فإن الشاب نقل بسيارة خاصّة إلى نقطة التقاء مع سيارة إسعاف في شارع 31، قرب مفرق "عومر" شمال بئر السبع.
وشهد المجتمع العربي في البلاد، الأسبوع الماضي، جرائم قتل في قرية بسمة طبعون ومدينة أم الفحم وقرية كفر ياسيف ومدينة الناصرة.
ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.
يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 69 قتيلا وعشرات المصابين، منذ مطلع العام الجاري 2019.
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