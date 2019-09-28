العثور على جثة رجل قضى طعناً بالسكين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة المعامل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين بمنطقة البطن، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي".

