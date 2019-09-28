نائب يدعو إلى اعتبار ذي قار 'منكوبة'

وقال الجابري في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار تعاني من تفشي أعداد الإصابات بمرض السرطان حيث أن الأعداد التي وصلت الينا هي مخيفة وهي 7578 إصابة من 2010-2019 بحسب التقرير الذي وصل الينا من وزارة الصحة"، مبيناً أن "المسلجين لدى صحة المحافظة ويراجعون مراكز العلاج هم 4300 مصاب".وأضاف الجابري، أن "الأرقام كبيرة ومخيفة وهي في تزايد مستمر ولا يوجد أي مركز تخصصي للسرطان كما أنه لا توجد أموال كافية للعلاجات"، لافتاً إلى أن "شركة نفط ذي قار بادرت بتخصيص 45 مليون ينار من موازنتها التشغيلية لشراء علاجات".

وتابع، أن "الكثير من الأطفال اليوم يموتون بسبب هذا المرض خطير ونتوقع تضاعف الأعداد بحال عدم فتح مركز تخصصي للعلاج وتخصيص أموال كافية وتشكيل لجنة عليا من الصحة والبيئة والوزارات المعنية للوقوف على أسباب تفشي المرض لإنقاذ المحافظة"، داعيا رئيس الوزراء إلى "إعلان المحافظة منكوبة وأن تكون هناك وقفة جادة وحقيقية لإنقاذ المحافظة".



وكان مجلس محافظة ذي قار قرر، الأحد (22 أيلول 2019)، تخصيص مليار دينار لشراء الأدوية الخاصة بمعالجة مرض السرطان المنتشر في المحافظة.