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الحكيم يستغرب منح وزير الصحة علاء العلوان اجازة مفتوحة

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رأى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، ان استقالة وزير الصحة علاء العلوان حركت "المياه الراكدة في الحكومة"، معربا عن استغرابه بأن تنتهي تلك الاستقالة باجازة تفكير مفتوحة.
وقال الحكيم في مؤتمر "اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة"، "لاتزال الحكومة تعاني من ضعف واضح في بناها بعد مرور ما يقارب من سنة من تشكيلها من حيث اكتمال الكابينة الوزارية ومن حيث تماسكها وفاعليتها، فوزارة التربية لاتزال شاغرة والصحة التحقت بها بفعل استقالة الوزير التي لم تكن الاولى من نوعها".

وتابع الحكيم، "كان من المتوقع ان تشكل استقالة وزير الصحة صدمة مدوية تحرك المياه الراكدة في الحكومة لا أن تنتهي بإجازة تفكير مفتوحة".

وأعرب عن اسفه بأن "يعلن وزير بهذا الحجم في الحكومة العراقية تعرضه الى ضغوطات ومضايقات من مافيات فساد مستشرية في واحدة من أهم القطاعات الخدمية التي لها مساس مباشر بالمواطن ويمر ذلك مرور الكرام و بردود فعل محدودة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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