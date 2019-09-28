الحكيم يستغرب منح وزير الصحة علاء العلوان اجازة مفتوحة

وقال الحكيم في مؤتمر "اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة"، "لاتزال الحكومة تعاني من ضعف واضح في بناها بعد مرور ما يقارب من سنة من تشكيلها من حيث اكتمال الكابينة الوزارية ومن حيث تماسكها وفاعليتها، فوزارة التربية لاتزال شاغرة والصحة التحقت بها بفعل استقالة الوزير التي لم تكن الاولى من نوعها".وتابع الحكيم، "كان من المتوقع ان تشكل استقالة وزير الصحة صدمة مدوية تحرك المياه الراكدة في الحكومة لا أن تنتهي بإجازة تفكير مفتوحة".

وأعرب عن اسفه بأن "يعلن وزير بهذا الحجم في الحكومة العراقية تعرضه الى ضغوطات ومضايقات من مافيات فساد مستشرية في واحدة من أهم القطاعات الخدمية التي لها مساس مباشر بالمواطن ويمر ذلك مرور الكرام و بردود فعل محدودة".