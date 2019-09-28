الحكيم يستغرب منح وزير الصحة علاء العلوان اجازة مفتوحة

رأى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، ان استقالة وزير الصحة علاء العلوان حركت "المياه الراكدة في الحكومة"، معربا عن استغرابه بأن تنتهي تلك الاستقالة باجازة تفكير مفتوحة.
وتابع الحكيم، "كان من المتوقع ان تشكل استقالة وزير الصحة صدمة مدوية تحرك المياه الراكدة في الحكومة لا أن تنتهي بإجازة تفكير مفتوحة".
وأعرب عن اسفه بأن "يعلن وزير بهذا الحجم في الحكومة العراقية تعرضه الى ضغوطات ومضايقات من مافيات فساد مستشرية في واحدة من أهم القطاعات الخدمية التي لها مساس مباشر بالمواطن ويمر ذلك مرور الكرام و بردود فعل محدودة".
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