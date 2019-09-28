ريكاني: ليس هناك ايمان بالعمل الجاد والحديث عن الاصلاح طروحات مثالية لدى الاغلبية

وقال ريكاني في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل "فيس بوك" إن "الكل يدعو الى الاصلاح بشرط ان لايشملهم هذا الاصلاح، وان لايفقد اية امتيازات غير مشروعة حصل عليها سابقاً"، لافتا الى أنه "ليس هناك ايمان بالعمل الجاد ولابروحية المنافسة، كما وليس هنالك معرفة بكيفية الاصلاح".وأضاف ريكاني، أن "الانتقاد سهل جداً ولكن التماس الطريق الصحيح للمعالجة صعب، كما أن الحديث عن الاصلاح عند الاغلبية هي طروحات مثالية وخيالية"، مؤكدا أن "الاصلاح يعني اصلاح واقع العراق بظروفه وعناصره وامكاناته".

وكتب ريكاني مانصه، "حتى الذي يواجه باخطائه يقول بكل سهولة "ليش بس آني، قابل بس وزارتنا، ماتروح تشوف فلان مكان، يعني لو تصلحون كل مكان بنفس التوقيت لو تتركوني اخرّب".

وأكد ريكاني في ختام منشوره على موقع التواصل الاجتماعي، أن "المتضرر من اية خطوة اصلاحية او تصحيحية في جيبه تهم جاهزة، فهذا لن ينفع ابدا"، مشددا على أن "ًالاصلاح قادم بمن يشارك او لايشارك، فهذه هي دورة التاريخ".