أكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، السبت، عدم وجود ايمان بالعمل الجاد ولابروحية المنافسة، كما وليس هناك معرفة بكيفية الاصلاح، فيما اشار الى أن الحديث عن الاصلاح عند الاغلبية هي طروحات مثالية وخيالية.
وأضاف ريكاني، أن "الانتقاد سهل جداً ولكن التماس الطريق الصحيح للمعالجة صعب، كما أن الحديث عن الاصلاح عند الاغلبية هي طروحات مثالية وخيالية"، مؤكدا أن "الاصلاح يعني اصلاح واقع العراق بظروفه وعناصره وامكاناته".
وكتب ريكاني مانصه، "حتى الذي يواجه باخطائه يقول بكل سهولة "ليش بس آني، قابل بس وزارتنا، ماتروح تشوف فلان مكان، يعني لو تصلحون كل مكان بنفس التوقيت لو تتركوني اخرّب".
وأكد ريكاني في ختام منشوره على موقع التواصل الاجتماعي، أن "المتضرر من اية خطوة اصلاحية او تصحيحية في جيبه تهم جاهزة، فهذا لن ينفع ابدا"، مشددا على أن "ًالاصلاح قادم بمن يشارك او لايشارك، فهذه هي دورة التاريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر ريكاني: ليس هناك ايمان بالعمل الجاد والحديث عن الاصلاح طروحات مثالية لدى الاغلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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