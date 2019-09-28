الحلبوسي: لدينا خطة لاعادة جميع النساء في المخيمات

شدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، على ضرورة وضع خطة لاعادة جميع النساء في المخيمات، لافتا الى ان هؤلاء النساء يتعرضن للعنف في المخيمات.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتابعتها الخليج 365، ان "هناك عنف تتعرض له المراة العراقية بمخيمات النزوح، حيث ان الايام القادمة ستكمل اخواتنا وامهاتنا في مخيمات النزوح السنة الخامسة وهم في العراء"، مشددا على "ضرورة وضع خطة لاعادتهن الى ديارهن".

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واتضاف ان "هؤلاء النساء غادروا اراضيهم نتيجة لحرب ضد تنظيم ارهابي حاول ان يحرق الارض والنسل"، لافتا الى "اهمية تعويض سيدات وذوي الشهداء الذين قدموا ارواحهم للدفاع عن العراق".

وتابع ان "نسبة الفاعلات من السيدات في البرلمان هي الاعلى".