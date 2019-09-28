للمرة الأولى في العراق.. تفعيل التذاكر الالكترونية في مباراة أسود الرافدين المقبلة

وسيواجه العراق نظيره هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية من التصفيات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال غفوري في حديث لـ الخليج 365، إن "دخول الجماهير الرياضية إلى ملعب البصرة الدولي في مباراة العراق المقبلة أمام هونغ كونغ، سيكون عبر البوابات الالكترونية، حيث سيتم تطبيقه للمرة الأولى في العراق".



وأوضح، أن "التذكرة سيكتب عليها رقم المدرج الخاص ورقم البوابة التي سيدخل من خلالها"، مبيناً ان "الشركة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، خصصت 500 موظف لإرشاد الجماهير الى أماكن جلوسهم".

وأشار إلى أن "هذه العملية ستسهم بشكل كبير في انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب وستحد ايضاً من عمليات تزوير التذاكر، وفي حال نجحت سيتم تطبيقها بجميع المباريات المقبلة".

وأضاف غفوري، أن "التذاكر ستكون متاحة للجماهير بعد خمسة أيام، وسيكون سعر التذكرة 5 آلاف دينار عراقي فقط"، مبيناً ان "الشركة ستعلن أماكن بيع التذاكر خلال الأيام المقبلة".