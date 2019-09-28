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للمرة الأولى في العراق.. تفعيل التذاكر الالكترونية في مباراة أسود الرافدين المقبلة

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2019-09-28 | 10:11

للمرة الأولى في العراق.. تفعيل التذاكر الالكترونية في مباراة أسود الرافدين المقبلة

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أعلن مدير شركة "المنارة" للتسويق الرياضي، متعهد تذاكر مباريات العراق، عادل غفوري، عن تفعيل التذاكر الالكترونية في مباراة العراق أمام هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى (كأس العالم 2022 & كأس آسيا 2023).
وسيواجه العراق نظيره هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية من التصفيات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال غفوري في حديث لـ الخليج 365، إن "دخول الجماهير إلى ملعب البصرة الدولي في مباراة العراق المقبلة أمام هونغ كونغ، سيكون عبر البوابات الالكترونية، حيث سيتم تطبيقه للمرة الأولى في العراق".


وأوضح، أن "التذكرة سيكتب عليها رقم المدرج الخاص ورقم البوابة التي سيدخل من خلالها"، مبيناً ان "الشركة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، خصصت 500 موظف لإرشاد الجماهير الى أماكن جلوسهم".

وأشار إلى أن "هذه العملية ستسهم بشكل كبير في انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب وستحد ايضاً من عمليات تزوير التذاكر، وفي حال نجحت سيتم تطبيقها بجميع المباريات المقبلة".

وأضاف غفوري، أن "التذاكر ستكون متاحة للجماهير بعد خمسة أيام، وسيكون سعر التذكرة 5 آلاف دينار عراقي فقط"، مبيناً ان "الشركة ستعلن أماكن بيع التذاكر خلال الأيام المقبلة".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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