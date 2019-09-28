أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، ان تياره سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي، فيما أعرب عن امانيه بأن تشهد المرأة العراقية مزيداً من الأمان والفرص والادوار على جميع المستويات.
وأضاف الحكيم، أن "ارتفاع نبرة الطائفية والمناطقية والقومية والمزايدات مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات ظاهرة خطيرة يجب ان تكافح ما دمنا في بداية المشوار الانتخابي".
وتابع، "نتمنى ان نشهد في القريب العاجل عراقاً مستقلاً ومستقراً ومزدهراً يحقق مصالح مواطنيه ويوفر لهم الخدمات ويضمن لهم الحقوق ويشعرهم بالرعاية والاهتمام، كما ونتمنى ان تشهد المرأة العراقية مزيداً من الامان والفرص والادوار على جميع المستويات".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: تيار الحكمة سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.