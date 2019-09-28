الحكيم: تيار الحكمة سيقف ضد اي محاولة تصعيد طائفي او قومي

وقال الحكيم في كلمة له في مؤتمر "اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة" إن "الكل يجب ان يشعر بأنه مواطن من الدرجة الاولى في هذه البلاد ولانقبل بأي طبقيات جديدة تمس العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن "تيار الحكمة سيقف موقفا حازما من اي محاولة تصعيد طائفي او قومي يهدف الى ضرب الوحدة الوطنية لمكاسب عابرة و زائلة".وأضاف الحكيم، أن "ارتفاع نبرة الطائفية والمناطقية والقومية والمزايدات مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات ظاهرة خطيرة يجب ان تكافح ما دمنا في بداية المشوار الانتخابي".

وتابع، "نتمنى ان نشهد في القريب العاجل عراقاً مستقلاً ومستقراً ومزدهراً يحقق مصالح مواطنيه ويوفر لهم الخدمات ويضمن لهم الحقوق ويشعرهم بالرعاية والاهتمام، كما ونتمنى ان تشهد المرأة العراقية مزيداً من الامان والفرص والادوار على جميع المستويات".