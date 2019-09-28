نائبة تستغرب نقل الساعدي إلى أمرة الدفاع و'إطلاق يد ضباط فاسدين'

استغربت النائبة عالية نصيف، السبت، إحالة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى أمرة وزارة الدفاع وإطلاق يد ضباط "فاسدين يتاجرون بالمخدرات".
وأضافت، أن "هناك تناقضاً عجيباً في طريقة التعامل مع الضباط من حيث إقصاء الأكفاء المشهود لهم بنزاهتهم وإطلاق يد الفاسدين الذين يتقاضون الرشا مقابل عدم استحصال الرسوم الجمركية ويتاجرون بالمخدرات، بل أن هؤلاء رغم فسادهم يحصلون على الترقيات والمناصب".
وتابعت نصيف، أنه "كان الأجدر بالحكومة أن تحيل ملفات هؤلاء الضباط الفاسدين إلى التحقيق بدلاً من إقصاء القادة الشجعان المعروفين بنزاهتهم ومهنيتهم كالفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي جازف بحياته دفاعاً عن وطنه وشعبه".
وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة، بإحالة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى أمرة وزارة الدفاع.
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