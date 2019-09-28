عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وشملت اللقاءات تيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا وتاليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان.

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وتناولت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الاستثمارية والثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بين الإمارات وهذه الدول.

كما جرى أيضا تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي على اتفاقية بين حكومتي الإمارات وتشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

حضر اللقاءات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.