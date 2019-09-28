عبدالله بن زايد وأنطونيو جوتيريس يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، السبت، مع أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أنطونيو جوتيريس للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة.

واستعرضا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع أنطونيو جوتيريس، خلال اللقاء، على جهود الإمارات ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والسعادة، خاصة مع وجود وزارة معنية بالسعادة في الدولة.

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كما تطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي وتنظيم قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 بالتزامن مع المعرض العالمي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم برامجها المختلفة وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة القضايا ومواجهة التحديات التي يشهدها عدد من مناطق العالم.

كما عبر عن التزام الإمارات بدعم مبادرات الأمين العام مع الاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة.

من جانبه، رحب أنطونيو جوتيريس بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى التعاون المتميز بين الجانبين والحرص المستمر على تعزيزه.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه الإمارات لبرامج الأمم المتحدة لا سيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.