العراق ترفض تهديدات السفير الإيراني ببغداد

السبت 28 سبتمبر 2019

وزارة الدفاع

كتب متابعات_الخليج 365

عقبت وزارة الدفاع العراقية على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.



وعبر الناطق باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي عن رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعين.

وأضاف الخفاجي أن العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو الولايات المتحدة، مؤكداً أن «الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد». وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه». وشددت الوزارة على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه «في الاعتداء على دول الجوار».

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تهدئة

وخلال مداخلة مع قناة «الحدث» قال الخفاجي: «نعمل على التهدئة بين إيران والولايات المتحدة»، موضحاً أنه ليس هناك على أراضي العراق «قوات أمريكية قتالية». وشدد الخفاجي على أن بغداد لن تسمح «بالاعتداء على السيادة العراقية».

وهدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية في العراق أو أي مكان آخر إذا تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية العراقية، أشار السفير الإيراني إلى أن «خروج القوات الأمريكية من المنطقة مطلب إيراني، لأن هذه القوات لا تقوم بأي شيء بنّاء أو إيجابي»، على حد قوله.