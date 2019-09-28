ترامب يؤكد رفض واشنطن طلب إيران برفع العقوبات مقابل المحادثات

السبت 28 سبتمبر 2019

ترامب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كذّب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم إيران بعرض واشنطن رفع العقوبات عن طهران لتسهيل عقد اجتماع، مشيراً إلى أنّه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات.



وقال ترامب على «تويتر»: «إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا!».

وادعى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنّ الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.

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تحذير

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، عن أن الاتحاد الأوروبي حذّر إيران سراً من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر المقبل إذا مضت طهران في تهديدها باتخاذ خطوات جديدة تنتهك بنود الاتفاق.

وقالت الصحيفة، إن التحذير الموجه لإيران تم الاتفاق عليه مسبقاً من قبل الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية 2015 أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتم إصداره في اجتماع الأربعاء الماضي.