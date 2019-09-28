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إعلامي مصري : الجزيرة تجيد لعبة صناعة الفوضى

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السبت 28 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

قناة الجزيرة

إعلامي مصري : الجزيرة تجيد لعبة صناعة الفوضى

كتب

متابعات_الخليج 365

أكد الإعلامي المصري  وائل الإبراشي، إن قناة الجزيرة تجيد لعبة صناعة الفوضى؛ من خلال فيديوهات مزيفة تنشرها توهم بها المشاهد أن الدولة تقع.

 

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وقال الإبراشي، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، أمس أن الفيديوهات التي صدرتها قناة الجزيرة، للمشاهد لا تعبر عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزيرة كانت تتوقع أن فيديوهاتها ستصنع شيئا، لكن الشعب رد عليها بكل قوة اليوم وأثبت تلاحمه ضد الإرهاب.

 

وتابع: "الجزيرة حاولت اليوم أن تصدر للمواطنين في الداخل والخارج أن الدولة المصرية تقع وأن الناس خرجت للاحتجاج لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية، لكن اليوم تم نزع فتيل الجماعة شائعاتهم الكاذبة بالرد عليهم بكل قوة من خلال تماسك الشعب بجميع مؤسسات الدولة وقيادتها وشرطتها وجيشها".

 

وأشار إلى أن اليوم هو يوم الشهداء، وكل شهيد اليوم سيكون مرتاحا في نومه؛ لأنه استشهد من أجل أن يكون الوطن قويا ومتماسكا ومتلاحما، وهذا ما فعله الشعب اليوم بالفعل أمام العالم، وجعل جماعة الإخوان تعود لجحورها التي تـستحقـها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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