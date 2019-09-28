- 1/2
- 2/2
السبت 28 سبتمبر 2019
احمد موسي
كتب
الخليج 365
أكد الإعلامي المصري أحمد موسى إن شقيق أمير قطر تميم بن حمد قام بالاتصال به وقدم التحية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبدى فخره بالشعب المصري.
وقال موسى، خلال تغطية خاصة لفعاليات الشعب المصري بالميادين لدعم الاستقرار ورفض دعوات نشر الفوضى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شقيق أمير قطر أكد أنه في حال سقوط مصر فلن يتواجد العالم العربي لذلك أي شخص يحاول التخريب داخل مصر يجب أن يقف الجميع ضده.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن شقيق أمير قطر أكد أن من يخرب في مصر يريد تدمير الدول العربية ويعمل على تنفيذ أجندة خارجية وقوى إقليمية، موضحا أن خروج الشعب المصري لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ رد على تحريض قناة الجزيرة ضد الشعب المصري.
وكشف الإعلامي أنه لن يذكر اسم شقيق أمير قطر خاصة أنه من أسرة آل ثاني في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلامي المصري أحمد موسى: شقيق قطر أجرى مكالمة هاتفيه يؤكد دعمه للسيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.