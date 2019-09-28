حكيم: لدعم قطاعات الإنتاج لتكبير حجم الإقتصاد وبالتالي محو العجز ولجم الدين العام

شدّد الوزير السابق ​آلان حكيم​، على أنّ "التقصير بالسياسات ​الإقتصاد​ية لا يُمكن تحميله لل​سياسة​ النقديّة الّتي حافظت على الليرة كلّ هذه السنين".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المطلوب اليوم دعم القطاعات الإنتاجية لتكبير حجم الإقتصاد، وبالتالي محو ​العجز​ ولجم ​الدين العام​. أمّا الصراع على الحصص في ​التعيينات​ والمناقصات فهو ضرب للكيان اللبناني".