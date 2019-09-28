وفد من حزب الله يزور بلديات شرق صيدا

جال وفد من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ يرافقه الحاج حسين السارجي على رؤساء بلديات منطقة شرق صيدا حيث شملت الجولة كل من رئيس بلدية عين المير نادر مخول، رئيس ​بلدية البرامية​ جورج سعد، رئيس بلدية ​عين الدلب​ داني جبور ورئيس ​بلدية المية ومية​ رفعات بوسابا.

واطلع الوفد من السادة الرؤساء على أوضاع بلداتهم ونشاط البلديات وكانت مناسبة للتأكيد على ضرورة التواصل الدائم والحفاظ على التنوع الذي تنعم به منطقة صيدا وشكر الجميع الوفد على زيارته.