أبو الحسن: الشجاعة تقتضي تحمل المسؤولية من الجميع دون إستثناء

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بدأت كرة ​الثلج​ تكبر وتزداد سرعتها وكل الخشية ان تتحول الى كرة نار تلهب كل شيء، اليوم بدأنا نسمع كلاماً عن إلقاء اللوم والمسؤولية على ترويكا ما ، فلا تتذاكوا ولا تتنصلوا ، الشجاعة تقتضي تحمل المسؤولية من الجميع دون إستثناء وكل ٌوفق دوره وتأثيره وانتم في المقدمة لأنكم تحكمون".

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