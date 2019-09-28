القاضي ابراهيم: ساستمع الى الجراح وشقير وحرب بموضوع أوجيرو الاسبوع القادم

لفت المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث تلفزيوني الى أن "ملف أوجيرو له زمن طويل واطمئن كل الناس أنني طلبت من اوجيرو مستندات وصلت الي اول من أمس وطلبت من وزير الاتصالات السابق جمال الجراح ووزير الاتصالات الحالي محمد شقير ووزير الاتصالات السابق بطرس حرب ان يحضروا الاسبوع القادم وكانوا متجاوبين وسيحضرون الاسبوع القادم".
بخصوص الصرافين، اشار الى أن "النيابة العامة المالية أوقفت صراف في البقاع و6 صرافين في الشمال"، مشيرا الى أنه "عندما ارسلنا الدوريات ومجرد تم توقيف شخص ابغل الصرافون ببعضهم وتوقف بيع الدولار بالسوق السوداء".
في موضوع المزادات الوهمية في الجمارك، لفت الى أنه "في الملف الذي عملت فيه الاثنين والثلاثاء والتحقيق يسير ولا سبب حتى الساعة يستدعي لاستدعاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر"، مشددا على "ضرورة نزع الحصانات عن المسؤولين ومن سيعلق "سأسلخ له جلده" ولكن لن أظلم أحدا".
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