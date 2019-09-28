القاضي ابراهيم: ساستمع الى الجراح وشقير وحرب بموضوع أوجيرو الاسبوع القادم

لفت المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ في حديث تلفزيوني الى أن "ملف أوجيرو له زمن طويل واطمئن كل الناس أنني طلبت من ​اوجيرو​ مستندات وصلت الي اول من أمس وطلبت من وزير ​الاتصالات​ السابق ​جمال الجراح​ ووزير الاتصالات الحالي ​محمد شقير​ ووزير الاتصالات السابق ​بطرس حرب​ ان يحضروا الاسبوع القادم وكانوا متجاوبين وسيحضرون الاسبوع القادم".

بخصوص الصرافين، اشار الى أن "​النيابة العامة المالية​ أوقفت صراف في ​البقاع​ و6 صرافين في ​الشمال​"، مشيرا الى أنه "عندما ارسلنا الدوريات ومجرد تم توقيف شخص ابغل الصرافون ببعضهم وتوقف بيع الدولار بالسوق السوداء".

في موضوع المزادات الوهمية في ​الجمارك​، لفت الى أنه "في الملف الذي عملت فيه الاثنين والثلاثاء والتحقيق يسير ولا سبب حتى الساعة يستدعي لاستدعاء مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​"، مشددا على "ضرورة نزع الحصانات عن المسؤولين ومن سيعلق "سأسلخ له جلده" ولكن لن أظلم أحدا".