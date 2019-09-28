رئيس حركة النهضة التونسية حذّر من انتخاب حزب القروي بالبرلمان تفاديا لتصادم

حذّر رئيس "حركة النهضة" التونسية ​راشد الغنوشي​، من أنّ "انتخاب حزب "قلب تونس" الّذي يرأسه ​نبيل القروي​، سيؤدّي إلى تصادم في السلطة التنفيذية في حال فوز المرشح قيس سعيّد بالرئاسة".

وشدّد خلال مؤتمر صحافي تناول ​الانتخابات التشريعية​، على أنّ "حركته ليس لديها استعداد للتحالف مع أيّ حزب تحوم حوله شبهات فساد". ودعا إلى "انتخاب "حركة النهضة" في الانتخابات التشريعية المقبلة، تفاديًا لسيناريو تصادم السلطة التنفيذية في حال فوز سعيّد بالرئاسة. "النهضة" مهيّئة للحكم من خلال تجربتها ومن خلال نظافة يد مسؤوليها، ولم ينسب لأحد منهم فساد".

وبرّر الغنوشي دعوته لانتخاب "النهضة"، موضحًأ "أنّنا منعنا المنظومة القديمة سنة 2014 من أن تنحرف نحو اليمين ونحو الإقصاء، وسنفعل ذلك مع قوى الثورة، حتّى لا تمضي بالبلاد نحو المجهول".