يونهاب: إخماد حريق على متن ناقلتي نفط في ميناء كوري جنوبي

أشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الى إن "حريقا على متن ناقلتي نفط أسفر عن إصابة تسعة بحارة في ميناء كوري جنوبي لكن جرى إخماده".
وذكرت الوكالة نقلا عن خفر السواحل أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط ستولت غروينلاند التي تزن 25 ألف طن وترفع علم جزر كايمان في ميناء أولسان بجنوب كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن " 25 من البحارة كانوا على متن الناقلة وبينهم روس وفلبينيون"، مضيفة: "الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى كانت راسية في مكان قريب".
وشددت يونهاب على أنه "جرى إنقاذ جميع البحارة على متن الناقلة ستولت غروينلاند و21 آخرين كانوا على متن السفينة الأخرى"، لافتة الى إن "تسعة بحارة أصيبوا وإن أحدهم في حالة خطيرة"، مشيرة الى أن "خفر السواحل يتحرى سبب الحادث ومنعت الشرطة الحركة المرورية في المنطقة تحسبا لوقوع انفجار آخر".
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