بريطانيا تعيد 16700 من عملاء توماس كوك على متن 76 رحلة طيران

نقلت وكالة "رويترز" عن ​هيئة الطيران المدني​ في ​بريطانيا​ أنه " من المقرر عودة 16700 آخرين من عملاء شركة ​السياحة​ البريطانية المنهارة توماس كوك على متن 76 رحلة طيران".

وذكرت الهيئة أنها "أعادت حتى الآن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعملاء الشركة المتضررين منذ أن أطلقت بريطانيا يوم الاثنين أكبر عملية إعادة لمواطنين من الخارج في أوقات السلم".