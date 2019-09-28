أكّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، "صمود إيران أمام الغطرسة والإجراءات الأميركيّة الظالمة واللاقانونيّة". وشرح خلال لقائه مساعدة الرئيس الفنزويلي دليسي رودريغز، على هامش اجتماع ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، فكرة تحالف ومبادرة هرمز للسلام الّتي طرحها الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان قد التقى ظريف في وقت سابق نظراءه من سوريا والكويت والعراق وهولندا وفنلندا وأرمينيا ونيكاراغوا، حيث بحث معهم بقضايا متعلّقة بسوريا واليمن و​الاتفاق النووي​ والتحديات وسائر القضايا الإقليميّة والعلاقات الثنائيّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف أكد صمود إيران أمام الغطرسة والإجراءات الأميركية الظالمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.