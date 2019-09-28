شكري أبلغ اليونان وفنلندا عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات السد الإثيوبي

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​، أنّ "وزير الخارجية ​سامح شكري​، أطلع نظيريه اليوناني نيكوس دندياس، والفنلندي بيكا هافيستو، خلال لقاءين منفصلين عقدهما معهما في ​نيويورك​، على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، على آخر مستجدّات المفاوضات حول ​سد النهضة​ الإثيوبي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "شكري اعرب عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات وعدم تحقيق تقدّم بها، وأوضح أنّ بلاده قدّمت للجانب الإثيوبي طرحًا عادلًا لقواعد ملء وتشغيل السد، يحقّق أهداف ​إثيوبيا​ في توليد ​الكهرباء​ ويحفظ في الوقت نفسه مصالح مصر المائية".

وذكرت أنّ "شكري شدّد على ضرورة مناقشة المقترحات كافّة بحُسن نية، وضرورة إبداء الجانب الإثيوبي المرونة اللازمة لضمان عدم الإضرار بمصر".