الغارديان: قرار المحكمة العليا ببريطانيا جاء بمثابة ضربة مدوية لمصداقية جونسون

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير بعنوان "قرار المحكمة العليا يعيد ضبط السياسة البريطانية"، إلى ان "السياسة البريطانية تعرضت لصدمة شديدة هذا الأسبوع لم يشهد التاريخ الحديث إلا القليل من الأحداث التي يمكن مقارنته بها، وفي الأسبوع الحالي قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع".
ورأت ان "قرار المحكمة العليا أعاد البرلمان، الذي لا يحظى فيه جونسون بالأغلبية فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي أو أي قضية اخرى، إلى صدارة الموقف فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد".
واعتبرت ان "قرار المحكمة العليا جاء بمثابة ضربة مدوية لمصداقية جونسون كرئيس وزراء، حيث أن قرار المحكمة لم يكن فقط حكما على استراتيجية رئيس الوزراء ولكن على شخصه وشخصيته".
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