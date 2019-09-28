ترامب أكد عدم رغبته تحول التوتر بين واشنطن وطهران لنزاع العسكري

أكد الرئيس الأميركي في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة ​عيد رأس السنة​ العبرية، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات أخرى علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي ال​إيران​ي"، على أن ​الولايات المتحدة​ ستستمر في موقفها الصارم تجاه ​ايران​ لكنها لا تتطلع إلى الحرب.

واضاف: "لا أريد نشوب نزاع مسلح، اقتُرح علينا التفاوض وبحث القضايا العالقة، وأنا تحليت بضبط نفس كبير، وآمل في أن إيران ستختار السلام أيضا".