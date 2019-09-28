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ترامب أكد عدم رغبته تحول التوتر بين واشنطن وطهران لنزاع العسكري

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أكد الرئيس الأميركي في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة ​عيد رأس السنة​ العبرية، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات أخرى علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي ال​إيران​ي"، على أن ​الولايات المتحدة​ ستستمر في موقفها الصارم تجاه ​ايران​ لكنها لا تتطلع إلى الحرب.

واضاف: "لا أريد نشوب نزاع مسلح، اقتُرح علينا التفاوض وبحث القضايا العالقة، وأنا تحليت بضبط نفس كبير، وآمل في أن إيران ستختار السلام أيضا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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