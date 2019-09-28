نصف مليون شخص تظاهروا في مونتريال مع تونبرغ من أجل المناخ

اسماء السيد - مونتريال: تظاهر نحو نصف مليون شخص الجمعة في شوارع مونتريال مع الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ" كما أعلن منظمو التظاهرة.
قال فرنسوا جوفري من جمعية "الكرة الأرضية" أمام الحشود "إنها أكبر تظاهرة في تاريخ كيبيك". ولم تعط الشرطة رقمًا رسميًا.
من جهتها قالت الشابة السويدية أمام الحشد الذي تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في ختام المسيرة، "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الأقل"، مضيفة "يمكنكم أن تعتزوا بأنفسكم". تابعت "هناك ضرورة ملحّة، ولن نبقى مكتوفي الأيدي"، مضيفة "نحن التغيير، والتغيير آت".
وقالت "في هذا الأسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك، لقد خيّبوا آمالنا مرة جديدة مع خطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية"، مشيرة إلى قمة الأمم المتحدة حول المناخ في مطلع الأسبوع في نيويورك.
كررت القول إنه "واجب أخلاقي، مواصلة المعركة من أجل الكرة الأرضية ومن أجل مستقبلنا". وتظاهر مئات آلاف الطلبة الجمعة في مدن أوروبية عدة في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو إلى تجنّب حدوث كارثة مناخية.
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