اعتداء قرب مركز اقتراع في قندهار يوقع 15 جريحًا

اسماء السيد - قندهار: وقع انفجار قرب مركز اقتراع في قندهار في جنوب أفغانستان تسبب بإصابة 15 شخصًا بجروح، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى ميرويس، في وقت تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية.
وقال الطبيب نعمة الله في اتصال هاتفي "أصيب 15 شخصًا، جمعهم رجال، بجروح، ونقلوا إلى المستشفى"، في أول عمل عنف يسجل في أفغانستان منذ فتح مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
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