وزير التعليم يحدد مناهج "أولى وثانية ابتدائي" بالنظام الجديد (قرار رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 216 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2019، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 190 لسنة 2019، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "تطبق هذه المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار على تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بكل مدارس التعليم العام (رسمية - رسمية لغات - رسمية متميزة لغات - خاصة بنوعيها العربي واللغات)، اعتبارًا من العام الدراسي 2020-2019".

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تشمل هذه المناهج الدراسية المواد التالية:

1- الصف الأول

- منهج متعدد التخصصات.

- منهج اللغة العربية.

- منهج اللغة الإنجليزية.

- منهج التربية الدينية.

- منهج التربية البدنية والصحية.

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2- الصف الثاني

- منهج متعدد التخصصات.

- منهج اللغة العربية.

- منهج الرياضيات.

- منهج اللغة الإنجليزية.

- منهج التربية الدينية.

- منهج التربية البدنية والصحية.

كما نصت المادة الثالثة من القرار، على أن تطبق بعض انشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

وتضمنت المادة الرابعة، أن يتشارك في تدريس المادة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة.

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