الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة جنوبي البلاد

وكالات- قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة أمس، الخميس 26 سبتمبر 2019، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الأنترنات، إنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع "أف أم بي كيه" ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و576 طلقة من مختلف العيارات و5 خزنات لمسدس رشاش كلاشنيكوف وخزنة لمسدس آلي توكاريف وحاملتي خزنات لمسدس رشاش كلاشنيكوف و4 أجزاء فارغة من شريط الذخيرة للبندقية الرشاشة" أف أم بي كا".
كما أحبط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ59 شخصا كانوا على متن 3 قوارب تقليدية، خلال 3 عمليات متفرقة غربي البلاد.
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