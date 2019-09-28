لافروف: الأزمة في الخليج مصطنعة

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، إن الأزمة في الخليج مصطنعة.

ودعا لافروف كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتجاوز الخلافات، متحدثا عن مبادرة سبق وقدمتها موسكو من أجل حفظ الأمن في الخليج.

على صعيد آخر قال لافروف إن آفاق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية أصبحت في مهب الريح.

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هذا وكشفت صحيفة ذا هيل The Hill الأميركية عن تلقي أعضاء من الكونغرس إحاطات سرية بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية، قدمها مسؤولون من البنتاغون والمخابرات الأميركية.

وبعد الإحاطة دعا عدد من أعضاء الكونغرس إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران، مطالبين الرئيس ترمب باتخاذ الرد الذي يجعل الإيرانيين يدفعون الثمن لإرباكهم العالم وإضرارهم بالاقتصاد العالمي.