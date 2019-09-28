بكين: حرب التجارة تهدد العالم بانكماش ولن نرضخ للضغوط

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حذّر وزير الخارجية الصيني من أن الحمائية قد تؤدي إلى ركود عالمي، مؤكدا ثبات موقف بلاده في النزاع التجاري القائم مع الولايات المتحدة.

وقال وانغ يي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن “الدروس المستقاة من (أزمة) الكساد الكبير يجب ألا تنسى”.

وتابع “الرسوم الجمركية والاستفزاز في النزاعات التجارية التي تؤثر سلبا على الصناعة العالمية وسلاسل الإمداد، تؤدي إلى تقويض النظام التجاري التعددي والاقتصاد العالمي”.

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وأردف وزير الخارجية “يمكن أن تُغرق العالم في انكماش”.

وتأتي تصريحات وانغ يي وسط مواجهة عنيفة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي فرض رسوما جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على خلفية ما وصفها بأنها ممارسات مجحفة وسرقة للملكية الفكرية.

وقال وانغ يي “الصين لن (تخشى) التهديدات ولن ترضخ للضغوط”، في إشارة إلى النزاع التجاري القائم.