العراق يوافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

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أفاد مراسل العربية، بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا.
وأضاف المصدر أن منفذ القائم سيفتح الأسبوع القادم أمام حركة البضائع والمسافرين.
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واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم داعش، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.
وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش في 2017 كما فقد آخر أراض له في سوريا هذا العام.
ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.
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