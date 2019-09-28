السيسي: لا يمكن القضاء على الإرهاب دون إرادة شعبية

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولا يمكن القضاء عليه دون إرادة شعبية.

وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة”.

وتابع: “أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أعلنت الجمعة في بيان لها عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية كما عثر بداخلها على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ومواد غذائية.

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وأشار البيان إلى أن العمليات النوعية أسفرت عن القضاء على 118 إرهابيا، عثر بحوزتهم على أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قام عناصر سلاح الهندسة باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الجيش إضافة لتدمير أحد عشر نفقا بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وضبطت قوات الجيش المصري ودمرت سبعة وثلاثين سيارة واثنتين وأربعين دراجة نارية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

وأشار البيان إلى مقتل وإصابة ضابط وتسعة جنود أثناء تنفيذهم لأعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.