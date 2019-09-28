كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة أمريكية تقتل 17 من الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، مقتل 17 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي، بغارة نفذتها في جنوب ليبيا.

وذكر بيان أفريكوم "تشير التقديرات إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا".

وأضاف البيان "تواصل أفريكوم دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على هدفنا المشترك المتمثل في تفكيك الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة".

كما تم شن غارتين جويتين في 19 و24 سبتمبر الجاري حول منطقة "مرزوق"، الواحة التي تبعد مسافة ألف كلم جنوب طرابلس ما أسفر عن مقتل 8 و11 إرهابيا في الهجومين على التوالي .

وتوجد في جنوب ليبيا جماعات إرهابية ومجموعات مسلحة.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، قبل أشهر، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيا الإخوانية ومن التنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

ليبيا منذ 2011

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وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي عام 2011.

ونجح القائد العسكري، خليفة حفتر، في توحيد قوات من الجيش الليبي السابق تحت قيادته في المنطقة الشرقية، وأعلن تأسيس "الجيش الوطني الليبي" التابع لبرلمان طبرق وسيطر على مناطق هامة وآبار نفطية ومدن استراتيجية في الشرق والجنوب.

وأكد حفتر، باستمرار، عزمه توسيع عملياته العسكرية باتجاه الغرب والتوجه إلى العاصمة طرابلس.

وتمكنت قوات حفتر من السيطرة على جنوب ليبيا والآبار النفطية الهامة هناك في حملة عسكرية شنها في يناير الماضي، وأعلن أن تلك الحملة تهدف للقضاء على "الإرهابيين" والتنظيمات المسلحة الإجرامية.

وحصل حفتر على دعم محلي من سكان الجنوب، وتمكنت قواته من الاستيلاء على مدينة سبها الجنوبية الاستراتيجية وحقل نفط رئيسي، دون قتال.

ويرجح البعض أن يواجه "الجيش الوطني الليبي" تحديات كبيرة في غرب البلاد، حيث تعارضه جماعات مسلحة قوية مثل مليشيات مدينة مصراتة.