كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحثة بريطانية: الإمارات لها دور كبير في مكافحة الإرهاب باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إليزابيث كاندل الباحثة في جامعة أوكسفورد البريطانية، في ندوة حول الإرهاب في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن هناك "علاقة بين منظومة الحكم والإرهاب، وهناك مستفيدون من استمرار الحرب والإرهاب".

وأشادت الباحثة البريطانية بجهود المجلس الانتقالي في مكافحة الإرهاب في اليمن بدعم من دولة الإمارات، مشيرة إلى أن تنظيم القاعدة استفاد من فساد منظومة الحكم في تسويق نفسه في البلد.

وتحدثت كاندل عن تجربتها في حضرموت، التي زارتها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت جنوبي اليمن، وكيف أن "التنظيمات الإرهابية استغلت فساد منظومة الحكم في البلاد في تسويق نفسها وسيطرتها عبر تقديم الخدمات للناس في تلك المناطق".

كما أشادت الباحثة بجهود المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية في مكافحة الإرهاب، بدعم الإمارات العربية المتحدة، لكنها حذرت من مساعي التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال والنساء في المستقبل.

واستعرضت كاندل في الندوة صورا تبين بعض الأنشطة للجماعات الإرهابية في الأوساط النسائية في اليمن.

وحذرت كاندل من دعم تلك التنظيمات من قبل دول إقليمية، ومن محاولات تقويض جهود قوات الأمن الجنوبية التي تتصدى لتلك التنظيمات الإرهابية، محققة إنجازات كبيرة في ذلك.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، توزيع حقائب مدرسية وكرات قدم على الطلاب ابناء الشهداء في مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج.

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ودشنت عملية التوزيع بمدرسة الفقيد محمد احمد نجيب الثانوية كبرى المراكز التعليمية في قلب العاصمة المسيمير وشملت جميع الطلاب ابناء شهداء الحرب الأخيرة على الجنوب من ابناء المديرية.

ولاقت هذه الخطوة ارتياح واسع لدى أسر وأهالي الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم الخالصة بهذه اللفتة الكريمة التي تترجم حجم العلاقات المتينة وعمق الروابط الأخوية الأزلية الصادقة والوثيقة التي تجمع بين ابناء شعبنا الجنوبي باخوانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.

وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل ( 24 طن ) مستهدفة ( 1860 ) فرداً من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية لأجل تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، وتسعى الهيئة بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة الأورام السرطانية وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم.