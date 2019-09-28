شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل افتعال أزمة الغاز المنزلي في صنعاء والان مع التفاصيل
تواصل مليشيا الحوثي التلاعب بمادة الغاز المنزلي ذروته في مناطق سيطرته بما فيها العاصمة صنعاء، وصار الحصول على أسطوانة غاز هماً كبيراً يؤرق كاهل المواطن.
وتعيش صنعاء على وقع أزمة جديدة خانقة في غاز الطبخ، في وقت تتوافر أسطوانات الغاز بكميات كبيرة في السوق السوداء، ولكن بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطن الشرائية خاصة مع الوضع المعيشي المأساوي لغالبية الأسر في مناطق الحوثي.
وكانت المليشيا قد فرضت زيادة سعرية جديدة بمبلغ ألف ريال على الغاز المنزلي، بحيث أصبح سعر الأسطوانة (أقل من 20 لتراً) 5000 ريال، غير أن مادة الغاز لا تتوافر أصلاً.
وكلفت ميليشيا الحوثي عقال الحارات في صنعاء، المعنيين ببيع أسطوانات الغاز للمواطنين، بتحصيل مبلغ 5000 ريال عن كل أسطوانة غاز بحيث تذهب الزيادة السعرية لصالح ما تسميه المجهود الحربي.
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