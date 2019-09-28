الارشيف / اخبار العالم

مقاتلات التحالف تجدد قصفها مواقع وتجمعات حوثية في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تجدد قصفها مواقع وتجمعات حوثية في صعدة والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في عدد من مناطق مديريات محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية .

 

وذكرت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تتقاسم قوات الشرعية السيطرة عليها مع المليشيا.

 

وأكدت المصادر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا طال أيضا مواقع للمليشيا في المديرية.

 

Advertisements

إلى ذلك، شنت الطيران الحربي التابع للتحالف غارات على تجمعات للحوثيين في مديرية شد الحدودية.

 

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.

 

وكان التحالف دمر، في وقت سابق اليوم، تعزيزات للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

 

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي منذ العام 2015.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تجدد قصفها مواقع وتجمعات حوثية في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا