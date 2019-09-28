شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بـ 15 مليون دولار والان مع التفاصيل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم مساهمات مالية قيمتها 15 مليون دولار أمريكي سيتم تخصيصها لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على مدى الثلاث سنوات المقبلة وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة. Advertisements جاء هذا الإعلان على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحسب وكالة "وام" الرسمية يأتي هذا التعهد الجديد في إطار تعزيز الشراكة مع هيئة المرأة، حيث ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اسراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ نشأتها في عام 2010، وقدمت ما يقارب 26 مليون دولار أمريكي لميزانيتها الأساسية بهدف دعم الهيئة على الإضطلاع بمهامها وتنفيذ استراتيجيتها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك عن طريق مكتب الاتصال التابع للهيئة في أبوظبي.

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