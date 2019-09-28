المملكة تشدد على ضرورة خروج كل المليشيات المسلحة من سوريا

السبت 28 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

شارك وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في المملكة العربية السعودية ثامر بن سبهان السبهان، في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.



وذكر أن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون.

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وأكد السبهان على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة.

كما شدد ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.