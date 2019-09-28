الخليج: أمن وسلامة مصر أساس للأمن القومي العربي برمته

السبت 28 سبتمبر 2019

مصر

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة الوطن في افتتاحيتها بعنوان "الأفاعي" انه خلال أسبوعين فقط، حاولت جماعة "الإخوان" الإرهابية التأليب والتشويش مستهدفة الأمن والاستقرار الذي تنعم به جمهورية مصر الشقيقة، وسرعان ما بينت التسريبات أن تلك الجماعة الآثمة بدأت تعد العدة للقيام بعمليات شنيعة الهدف منها إثارة الفوضى والبلبلة والدفع باتجاه ارتكاب الجرائم، وخلال ذلك كانت وسائل الإعلام المغرضة بمختلف أنواعها تعمل ضمن أجندة الإرهاب التي تنتهجها الجماعة ومن يعولون عليها و التي تحاول ان أن تنقل صورة مغايرة تماماً عن الأوضاع في مصر التي يعيش أهلها بأجواء من الأمن والسلام .



و ذكرت الصحيفة ان هذه التدخلات والنيات لا تريد خيراً لمصر، وهي في ذلك لاتريد خيراً للأمة برمتها لأنها تعرف أن أمن وسلامة مصر أساس للأمن القومي برمته، وهم يحقدون على مواقفها الثابتة وبالتأكيد هالهم كثيراً كيف رفضت أي وجود لجماعة "الإخوان" وكيف فضحت نياتها الآثمة وأحالت كل المتورطين لتقول العدالة كلمتها بحقهم بعد كل ما ارتكبوه من جرائم وخيانات بحق مصر.