تقرير يفضح مخطط الجزيرة وقنوات الاخوان الكاذبة

السبت 28 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

أوضح تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن حملات شرسة شنها الإعلام القطرى والموالى له، على النظام المصرى والشعب ، منذ عام 2011 ، إذ يسعى النظام القطرى لهدم الدول العربية وعلى رأسها مصر مستخدماً آلته الإعلامية ، ومنذ عام 2014 وضع تميم بن حمد كل إمكانته تحت إمرة تنظيم الإخوان الإرهابى.

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وأكد تقرير قناة المعارضة ، أن هذه الحرب الإعلامية القطرية ضد الدولة المصرية منذ أحداث 2011، وفى عام 2014 تبلورت الخطة القطرية فى هدم الدولة وشنت حملة شرسة على مصر بهدف تشوية العلاقات المصرية الخارجية ببعض الدول العربية.

وحاولت قطع البث عن القمر الصناعى المصرى نايل سات، من أجل سحب الاستثمارات المتواجدة على القمر المصرى لضخها على القمر القطرى.