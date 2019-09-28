- 1/2
- 2/2
السبت 28 سبتمبر 2019
قناة الجزيرة
كتب
متابعات_الخليج 365
أوضح تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن حملات شرسة شنها الإعلام القطرى والموالى له، على النظام المصرى والشعب ، منذ عام 2011 ، إذ يسعى النظام القطرى لهدم الدول العربية وعلى رأسها مصر مستخدماً آلته الإعلامية ، ومنذ عام 2014 وضع تميم بن حمد كل إمكانته تحت إمرة تنظيم الإخوان الإرهابى.
وأكد تقرير قناة المعارضة ، أن هذه الحرب الإعلامية القطرية ضد الدولة المصرية منذ أحداث 2011، وفى عام 2014 تبلورت الخطة القطرية فى هدم الدولة وشنت حملة شرسة على مصر بهدف تشوية العلاقات المصرية الخارجية ببعض الدول العربية.
وحاولت قطع البث عن القمر الصناعى المصرى نايل سات، من أجل سحب الاستثمارات المتواجدة على القمر المصرى لضخها على القمر القطرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يفضح مخطط الجزيرة وقنوات الاخوان الكاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.