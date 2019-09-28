النشرة: الدفاع المدني سيبدأ البحث عن فتاة إثيوبية كانت قد فقدت بنهر البردوني

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنّ "الرئيس الإقليمي للدفاع المدني في ​البقاع​ فايز الشقية، قد دعا إلى اجتماع عُقد منذ قليل في مركز زحلة، لوضع خطة للبحث عن فتاة من الجنسيّة الإثيوبية كانت قد فُقدت في نيسان الماضي في مجرى ​نهر البردوني​، ومن المتوقّع أن تبدأ عمليّة البحث بعد قليل".

وكانت قد تقدّمت الإعلامية تانيا حمصي بإخبار لدى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، حول "المساعدة المنزلية الإثيوبيّة Tadelu Buli Keno (مواليد 1994) الّتي سقطت في نهر البردوني في ​قاع الريم​ بتاريخ 1 نيسان 2019، حيث فشلت جهود عناصر ​الدفاع المدني​ حينها ولمدّة طويلة في العثور عليها، جراء ارتفاع منسوب النهر آنذاك وقساوة الطقس.

وبناءً لإشارة المدعي العام، تمّت إحالة الملف إلى قيادة منطقة البقاع في ​قوى الأمن الداخلي​، لتكليف من يلزم في الدفاع المدني لإعادة أعمال البحث عن الإثيوبية في البردوني.