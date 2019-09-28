أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، أنّ "اللبلبلة الحاصلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي تؤذي البلد، ومِن المستغربترك لبنان من دون مجلس مركزي لـ"مصرف لبنان"، بالرغم من الأزمة النقديّة والإشكاليّة بمصرف "جمال ترست بنك"،فالقانون لا يعطي حاكم "مصرف لبنان" منفردًا صلاحيّة أخذ القرارات المهمّة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "حالة الطوارئ الإقتصادية الّتي تمّ الاتفاق على تنفيذها، لا نشعر بوجودها فقد مرّ شهر أيلول والوضع يسوء أكثر فأكثر، والمكشلة الكبيرة أنّه ليعالج الإنسان نفسه يجب أن يعترف بمرضه، إلّا أنّنا لا نشعر أنّنا وضعنا يدنا على الجرح. المشكلة في لبنان أنّنا لا نضع الإصبع على الجرح".
وركّز جابر على أنّه "لا يوجد خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وإذا تكلّمنا فنحن لا نتكلّم عن شخص الرئيس عون، لأنّ في نهاية المطاف أخذ القرارات هو أمر جماعي، ولا يمكن إلقاء المسؤولية أو اللوم على هذا أو ذاك من المسؤولين".
وشدّد على أنّ "مجلس الوزراء يجب أن يكون في حال انعقاد والكل مستنفر لاتخاذ القرارات".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: لا نشعر بحالة طوارئ اقتصادية ومستغرب ترك البلد من دون مجلس مركزي لمصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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