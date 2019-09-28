شعبة المعلومات أوقفت سارق منازل في زغرتا بالجرم المشهود أثناء بيعه مجوهرات مسروقة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عدّة طالت العديد من المنازل في ​قضاء زغرتا​. وعلى الأثر، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي تكثيف دورياتها في أماكن حصول ​السرقات​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت هذه الشعبة من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى: "س. ح." (مواليد عام 1991، سوري)"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخ 24 أيلول 2019، وبعد عمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في زغرتا أثناء قيامه ببيع كميّة من ​الذهب​ المسروق لأحد محلات المجوهرات في المكان".

وبيّنت المديرية أنّ "بتفتيش مكان إقامته في ​بنشعي​، جرى ضبط قسم من المسروقات، وهي كميّة من المجوهرات ومبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف ليرة بالعملتين اللبنانية والدولار الأميركي". وذكرت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بسرقة مجوهرات من منازل عدّة"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​".