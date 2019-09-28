العريضي: ما يحدث هو نتيجة اتفاق المصالح الذي عقد من ثلاث سنوات

لفت الوزير السابق ​غازي العريضي​ في حديث اذاعي الى أن "ما نشهده اليوم أمر طبيعي نتيجة اتفاق المصالح الذي عقد بين القوى الاساسية التي كانت شريكة في ذاك الاتفاق"، معتبرا انه "لا يجوز اطلاق كلمة "تسوية" على ما حدث منذ ثلاثة سنوات هو ببساطة اتفاق مصالح وببساطة كل ما حصل هو تقاسم المغانم بعيدا عن وضع أي خطة للنهوض".

واكد أن "كل الكلام ليس مسألة ​شائعات​"، مشددا على أننا "أمام وضع اقتصادي صعب جداً وضع مالي أصعب أكثر واكبر دليل الوفود التي تأتي من الخارج أولا ومن ثم الاجتماعات التي عقدت وآخرها الاجتماع الذي عقد في ​بعبدا​ ولم يُنفذ منه شيء".

وفي ​النقاش​ عن التهريب، أشار الى أنه "عقدت قمم في ​السراي الحكومي​ وحدثت سجالات بين وزراء ورئيس ​الحكومة​ واصبحنا في النهاية نتساءل ها نحن أمام تهريب معابر؟"، مضيفا: "كيف يقول رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ان هناك 150 معبرا غير شرعي فيأتي وزير الدفاع ليقول ان هناك 10 معابر غير شرعي"، مشددا على أن "الاخطر أن هناك من يقول ان التهريب الاكبر يتم عير المعابر الشرعية".